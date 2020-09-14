49-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгие месяцы борется со страшным недугом, наконец прервала молчание

Как передает Рoliteka.net, звезда сериала "Моя прекрасная няня" впервые с апреля опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм. Анастасия похвасталась "самым ценным".



Так, актриса растрогала сеть фото рисунков и поделок своей младшей дочки Милы - девочке скоро исполнится два годика. И хоть малышке явно помогали с сюрпризом для родителей, вышло все равно очень мило. А поводом стала годовщина свадьбы Анастасии с отцом Милы - фигуристом Петром Чернышевым.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы❤️ И просто самое лучшее творчество", - похвасталась гордая мать.

Пользователи несказанно обрадовались появлению Заворотнюк в соцсети. Изнурительная борьба с раком заставила звезду надолго забыть о привычной жизни, в том числе и общении с поклонниками.

"Аж хорошо стало на душе за Вас💐Здоровья Вам🙌наконец выложили пост👏"

"Это счастье видеть Ваши публикации🙏"

"Живи!!!"

"Наконец-то весточка! Поздравляю!❤️"

"Красота какая😍"

"Настюша, дорогая наша, любимая! Хоть через Милочкины поделки Вы с нами связались"

"Боже, как трогательно"

"Вот это да! Очень красиво! Умница❤️"

"Поздравляем, очень любим вас, даже на душе теплее и спокойнее после этих фото❤️"

В это же время старшая дочь Заворотнюк Анна регулярно выкладывает в Инстаграм фото (причем некоторые довольно пикантные), сопровождая их размышлениями о смысле жизни.

На одном из последних кадров 24-летняя девушка предстала в кожаном светло-коричневом плаще в томной позе. Красотка сверкнула голыми ножками, закинув одну на другую.

"Счастье всегда складывается из каких-то мелочей", - подписала кадр дочь Заворотнюк.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом.

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть: "Бедная Настя, почему..."