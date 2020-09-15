Российская актриса Лия Волянская рассказала новые подробности о личной жизни больной раком Анастасии Заворотнюк

Об этом пишет Politeka со ссылкой на передачу "Основано на реальных событиях" одного из российских телеканалов.

Так, по словам артистки, второй супруг Заворотнюк Дмитрий Стюков, от которого у актрисы родились сын Майкл и дочь Анна, держал Анастасию в "ежовых рукавицах".

Волянская утверждает, что мужчина был деспотом и тираном, закрывал Настю дома и запрещал ей ходить на работу.

"Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя", – заявила актриса.

Также в программе прозвучало утверждение, что Стрюков изменял Заворотнюк с няней их детей. Якобы, придя однажды домой, Анастасия увидела, что ее муж спит с няней. Завязалась драка, няню выгнали и через определенное время Заворотнюк развелась во второй раз.

Politeka писала, что Больная раком актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание и поделилась трогательными домашними кадрами. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже долгое время борется с раком мозга. Ее родные и близкие предпочитают не комментировать процесс лечения, а сама актриса уже давно не появлялась на людях и не делала никаких заявлений.

13 сентября Заворотнюк впервые за долгое время поделилась новым постом в своем Инстаграм. При этом в нем актриса вновь никак не прокомментировала свою болезнь. Публикация оказалась посвящена 12-й годовщине ее свадьбы с фигуристом Петром Чернышевым. Так, Заворотнюк показала сразу несколько милых поделок от ее младшей дочери, которая решила трогательно поздравить родителей с праздником.

Актриса Анастасия Заворотнюк появилась со своим мужем, Петром Чернышевым, в обнимку. Указанное фото опубликовали на одной из страниц, посвященных актрисе. Это архивный снимок, на котором цветущая артистка позирует с букетом роз со своим красавцем-мужем. Оба были одеты в белые рубашки и пиджаки. Счастливая Анастасия прижалась к супругу и широко улыбнулась. Чернышов также сеял от счастья.

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