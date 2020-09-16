Знаменитості часто наймають охоронців, щоб себе убезпечити

Однак іноді робочі відносини переходять в більш інтимні. Познайоммось з зірками, які крутили романи зі своїми охоронцями.

Світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян без сорому демонструвала своє особисте життя в шоу "Сімейство Кардашьян", пише graziamagazine.ru. Десять років тому красуня закрутила інтрижку зі своїм охоронцем Шенго Діном. Тоді цей роман обговорювали всі, кому не лінь. Зараз фанати досі гадають, чи були почуття пари справжніми.

Відома модель з "Victoria's Secret" Хайді Клум після другого розлучення, оголосила про стосунки з особистим охоронцем, Мартіном Крістеном. До слова, зі своїм охоронцем Клум стала зустрічатися, перебуваючи в шлюбі, що сильно зачіпало самолюбство колишнього.

Співачка Брітні Спірс багато разів ставала героїнею чуток, пов'язаних з романами з особистими охоронцями. Так, в перший раз про інтрижку зірки з охоронцем заговорили ще у 2008 році після її лікування в рехабі. А у 2016 - артистка з'явилася в компанії чоловіка, який став її новим охоронцем. Роман з ним закінчився так само швидко, як і почався.

Британська Принцеса Діана закохалася у свого охоронця Баррі Маннакі. Відносини пари тривали недовго, а охоронця відсторонили від роботи. Незабаром той загинув у ДТП. Пізніше Діана зізналася, що вважає - це було вбивство.

Принцесса Диана в объективе Марио Тестино Gepostet von Чемодан am Mittwoch, 25. März 2020

У 2012 році Скарлетт Йоханссон засвітилася на відпочинку зі своїм охоронцем. Відносини пари були, як у закоханих, при цьому у зірки на той момент був бойфренд Нейт Тейлор. Можливо, саме з цієї причини зірка не стала коментувати свою коротку інтрижку.

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