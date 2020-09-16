Знаменитости часто нанимают телохранителей, чтобы себя обезопасить

Однако иногда рабочие отношения переходят в более интимные. Давайте познакомимся со звездами, которые крутили романы со своими охранниками.

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян без стеснений демонстрировала свою личную жизнь в шоу "Семейство Кардашьян", пишет graziamagazine.ru. Десять лет назад красотка закрутила интрижку со своим телохранителем Шенго Дином. Тогда этот роман обсуждали все, кому не лень. Сейчас фанаты до сих пор гадают, были ли чувства пары настоящими.

Известная модель из "Victoria's Secret" Хайди Клум после второго развода, объявила об отношениях с личным охранником, Мартином Кристеном. К слову, со своим телохранителем Клум стала встречаться, находясь в браке, что сильно задевало самолюбие бывшего.

Певица Бритни Спирс ни раз становилась героиней слухов, связанных с романами с личными охранниками. Так, в первый раз об интрижке звезды с телохранителем заговорили еще в 2008 году после ее лечения в рехабе. А в 2016 - артистка появилась в компании мужчины, который стал ее новым телохранителем. Роман с ним закончился так же быстро, как и начался.

Британская принцесса Диана влюбилась в своего телохранителя Барри Маннаки. Отношения пары продлились недолго, а охранника отстранили от работы. Вскоре тот погиб в ДТП. Позже Диана призналась, что считает - это было убийство.

Принцесса Диана в объективе Марио Тестино Gepostet von Чемодан am Mittwoch, 25. März 2020

В 2012 году Скарлетт Йоханссон засветилась на отдыхе со своим телохранителем. Отношения пары были, как у влюбленных, при этом у звезды на тот момент был бойфренд Нейт Тейлор. Возможно, именно по этой причине звезда не стала комментировать свою короткую интрижку.

Напомним, что Ким Кардашьян в "невидимом" белье развалилась на нежных лепестках: "Неземная".

Как сообщала Politeka, Кардашьян в розовом бикини похвасталась плоским животиком: "Самая красивая".

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