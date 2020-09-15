Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі похвалилася розкішною фігурою на новому відвертому знімку

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram дівчини.

На опублікованій фотографії Кунакі позує, стоячи біля прочинених дверей. На дівчині-червоне облягаюче плаття довжиною до підлоги, вигідно підкреслює ідеальну фігуру дівчини.

Волосся Тіни гладко зачесане, образ доповнює Кольє. Однією рукою Кунакі сперлася об двері, інша вільно звисає уздовж тіла.

За неповних 20 хвилин шанувальники оцінили фотографію знаменитості більш ніж 10 тисячами лайків і залишили безліч коментарів.

Politeka писала, що молода дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі похвалилася розкішною фігурою на новому відвертому знімку. На опублікованій фотографії Кунакі позує, лежачи на пляжі, на дівчині немає ніякого одягу.

Звертає на себе увагу засмаглий колір шкіри Тіни і млосно прикриті очі. Дівчина лежить на піску, поклавши голову на ліву руку, частина піску прилипла до її бархатистій шкірі з чого можна зробити висновок, що Тіна недавно викупалася.

23-річна дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі змусила шанувальників ламати голови після пари нових знімків у соцмережі. Модель опублікувала дві фотографії, на яких позує поруч з 53-річним чоловіком, будучи на останніх термінах змінності.

Майбутня мама позує у фіолетовому облягаючому платті, а поруч сидить чоловік, який посміхається і тримає руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт і уважно дивиться в камеру. На другому знімку вона перевела погляд убік, загадково посміхаючись. При цьому видно, що пара щаслива разом.

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