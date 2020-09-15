Колишня солістка популярної групи "ВІА Гра" Тетяна Котова порадувала куротним видом в розпал карантину

Співачка розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з відпочинку, під час якого прокотилася на яхті, пише Politeka.net. Знаменита красуня здалася шанувальникам в білому купальнику-боді, який вигідно підкреслив її соковиті форми, а особливо - стрункі ноги. Поверх Тетяна накинула блакитну вітровку, яка ледь не "розчинилася" на тлі безхмарного неба. Образ довершили окуляри з фіолетовими стеклами і волосся, зібрані в пучок такий же Блакитний гумкою.

На знімку Котова позує на палубі біля самих поручнів, за нею хлюпається море. Зірка підняла зігнуту ногу і застигла в досить ефектній позі, при цьому вона широко відчинила вітровку, змусивши милуватися своїм видатним бюстом.

"Читаю новини 🙈 і в шоці від того, що на деяких пляжах вже навіть ввели масочний режим😷 Ізраїль закрили на суворий карантин, в Стамбулі по прильоту просять здати тест і нібито садять в обсерватор. У Дубаї треба вже летіти зі свіжим тестом. Загалом обстановка загострюється, але я рада, що встигла схопити шматочок моря поки знімала нашу круїзну колекцію ⚓️ її до речі, можна носити не тільки у відпустці на море і перельотах, але і вдома, в гостях, в спортзал і на прогулянки. Хто ще знає які подробиці вильотів в країни зараз?",- поцікавилася співачка в описі.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішності і спекотного вбрання виконавиці:

"Яка ж прекрасна у вас фігура, я просто тягнуся 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 гарного вам відпочинку😄 😄"; "ого. Тетяна-сексі, шедевр"; " ідеальна !👍😍".

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