Клієнтка не може домогтися повернення грошей від ПриватБанку після збою в роботі

Про це вона розповіла у своєму негативному відгуку на порталі Мінфін.

За її словами, вона намагалася розплатитися карткою, але через збій в роботі терміналів у неї це не вийшло.

Але по поверненню додому ПриватБанк її поінформував, що транзакція нібито пройшла успішна і з її рахунку були списані гроші.

Через якийсь час ПриватБанк пообіцяв їй повернути гроші, але операція з повернення проведена не була.

"11 днів банк безвідсотково користується моїми грошима і ще мільйонами таких же дурнів як я. але не це найцікавіше: в роздруківці Приват24 всі ці операції природно відображалися, але через п'ять днів вони чарівним чином зникли, і, природно, зникли помилково списані гроші. Так, звичайно, я сфотографувала, але це не доказ мені сказали! Шахраї! Таке у мене вдруге! Тоді я не здогадалася сфоткати транзакції! І співробітники знизують плечима, які гроші!",- емоційно підсумувала вона у своєму відгуку.

"Сума може бути списана не одразу, а заблокована на картці під час проведення операції. При цьому, банк не користується цими грошима, а очікує запит на їх списання чи інформацію про відміну операції, щоб повернути кошти на доступний баланс картки. У разі, якщо торгова точка не надсилає запит на списання протягом 10-ти днів, кошти автоматично повертаються з резерву і доступні вам для користування, а операція видаляється з виписки по картці, так як фактичного списання з рахунку не відбувалось...",- відповіли на скаргу в банку.

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