Украинцы продолжают жаловаться на ПриватБанк, который затягивает возврат личных средств

Об этом говорится в отзывах, которые появились на тематическом портале Минфин.

По словам клиентки, она не может добиться от ПриватБанка возврата денег еще с марта 2020 года.

"14 марта купила два билета на сайте Приват24. Рейс отменили, оформила заявку на возврат средств. И пошло-поехало… Сначала написали возврат в течении 2-3х дней, потом 60, потом 90 дней... 11августа пришло сообщение, что опять в течении 2-5 дней заявка будет рассмотрена, но по сей день тишина. Сумма не маленькая, ругаться не хочется, но видимо придётся… Посоветуйте, куда подавать жалобу?", - спросила она совета у других украинцев.

"Взяли вопрос в работу. Дополнительно сообщим результат", - лаконично отреагировал на жалобу представитель банка.

Другой клиент рассказал, что через ПриватБанк покупал ж/д билеты, но из-за обстоятельств ему пришлось оформить возврат за семь дней до отправления поезда.

Однако, возврата средств не произошло, и из ПриватБанка с ним никто не связывался.

"На шестой день после оформления возврата средств дозвонился до оператора... В итоге после долгих танцев с бубнами оператор выдал информацию о том, что этот билет можно вернуть только в кассе ж/д. Карл! За сутки до отбытия поезда, я об этом узнаю. Соответственно, ни о каком 100%-м возврате средств не может уже идти речь, потому как я пока доберусь до вокзала, будет уже меньше суток, соответственно, если и мне и вернут деньги за билет, то только половину в лучшем случае", - пожаловался другой клиент.

"Нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление о нашем банке... Возврат билета после отправления поезда осуществляется в кассе железнодорожного вокзала. После отправления поезда, но не более чем через час после его отправления, выплачивается 10 процентов стоимости билета и плацкарты. Позже 1 часа после отправления поезда, на который оформлен проездной документ, возврат платежей не производится. Во всех случаях не возвращается комиссионный сбор Укрзализныци за оформление билета и комиссия банка...", - отреагировал на другую жалобу сотрудник банка.

Напомним, в ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу.

Как сообщала Politeka, масштабное ЧП в ПриватБанке, украинцы не могут получить доступ к счетам.

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