Череда непонятных блокировок счетов украинцев в ПриватБанке продолжается

О новых случаях стало известно из отзывов, которые опубликовали на портале Минфин.

По словам клиента, ПриватБанк оставил его без денег за границей.

Если ранее банк блокировал его счета и ему приходилось тратить по 2-3 часа на общение с техподдержкой, то после новой блокировки его загнали в тупик.

"При обращении в тех поддержку оператор скопировал текст что необходимо прийти в отделение для актуализации персональных данные, а именно кодового слова, до того момента тех поддержка может отвечать только на общие вопросы. На любые вопросы в тех поддержку идет копипаст сообщения что необходимо прийти в отделение...", - заявил клиент, который уже 6 месяцев живет в Индонезии.

Как Gold-клиент, он обратился к личному менеджеру, но тот лишь "развел руками" и сказал, что ничем не поможет.

"Политика банка очень похожа на политику мелкой компании которая занимается фродом. Крайне не советую использовать этот банк тем кто собирается за границу. В любой момент вы можете потерять доступ к своим деньгам", - резюмировал он.

"Кодовое слово является одним из важных методов безопасности при осуществлении банковских операций. Поэтому его изменение или актуализация обусловлена желанием защитить ваши средства", - ответил на жалобу сотрудник банка.

С аналогичной проблемой столкнулся и другой клиент, с которым ПриватБанк без объяснения причин расторг договор о сотрудничестве.

"В отделении банка необходимо предоставить документы для перевода средств в другой банк. Очень жаль, что всё так. В прошлом отзыве видел как в комментариях люди писали, что банк просто так не блокирует счета. На свой счет скажу сразу, противозаконного ничего не совершалось. Хотелось бы иметь возможность возобновить сотрудничество с банком, однако в банке уточнили, что это невозможно", - написал он в своем негативном отзыве.

В ПриватБанке ответили, что счета украинцев блокируются в соответствии с законодательством страны.

"Руководствуясь законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения" банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено", - говорится в ответе учреждения.

Напомним, в ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу.

Как сообщала Politeka, масштабное ЧП в ПриватБанке, украинцы не могут получить доступ к счетам.

Также Politeka писала, что украинцы не могут получить деньги из-за ПриватБанка, появилось объяснение.