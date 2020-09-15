Стало відомо, через що Кейт Міддлтон образилася на королеву Єлизавету II

Про це пише таблоїд Express.

З'ясувалося, що дружина принца Вільяма була ображена на монарха за те, що мати Меган Маркл тепліше прийняли в королівській родині.

Ні для кого не секрет, що Меган Маркл дуже близька зі своєю матір'ю Доріел. Коли колишні герцоги втекли до США, передбачалося, що Дорія буде разом з ними, щоб допомагати у вихованні сина Арчі.

А на пишному весіллі герцогів у Британії принц Чарльз подав Доріел руку, а після мило з нею розмовляв на виході з каплиці Святого Георгія. І лише через кілька місяців почалася справжня сварка між герцогинею Кейт Міддлтон і королевою Єлизаветою ІІ.

"Міддлтон розлютилася, коли дізналася, що королева запропонувала матері Маркл провести різдвяні канікули в її резиденції в Сандрінгемі", - стверджують обізнані інсайдери.

У такій пропозиції Кейт Міддлтон побачила якусь зневагу з боку королівської сім'ї, оскільки її батьків жодного разу не запрошували провести Різдво в колі Єлизавети II.

Виходить, що в скандалі між Міддлтон і Єлизаветою знову замішана Меган Маркл.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл.

Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року. Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. У цей вечір на зустріч повинна була прийти і Кейт Міддлтон.

Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон, яка в цей вечір вирішила залишитися з дітьми.

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