Співачка повідомила, що "може собі дозволити"

35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва розпалила публіку зухвалим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у фантастичному вбранні: "половині" сукні-сіточці, що нагадує лицарську кольчугу, і чорному шкіряному корсеті.

На голові у брюнетки красувався незвичайний головний убір.

Даша позувала для нової фотосесії, коли її нишком зняли в процесі. Зірка повернулася до камери боком - тією частиною, яка була прикрита сукнею. Однак, в кадр потрапила одна пікантна деталь, причому, найапетитніша.

Користувачі прийшли в невимовний захват від вбрання співачки, про що поспішили повідомити в коментарях. На деякі з них артистка із задоволенням відповідала.

"Порвала штани?" - "можу собі дозволити 😂❤️"

"Вогонь!"

"Йошкін кіт" -" і він теж "

"Шматочок видно...кусь🍑"

"Кайфффф 🖤 🖤 🖤 🙈 🙈 "

"У Вас булочка випала"

"Коли роз'їлася на карантині)))"

"Ця інша половина мене вбиває❤️🔥"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва зовсім позбулася сорому і виставила в соцмережі свої голі фото. Правда, дівчина "розмила" картинку, щоб зовсім не позбавити дару мови фанатів. Оголена й засмагла співачка сиділа навпочіпки, демонструючи нові кросівки (вони, до речі, єдине, що було на ній).

"Пару днів не виходжу з дому... Не розумію, чому мене не випускають просто в нових кросах", - підписала фото зірка.

"Погано видно😕" - " це тільки тобі😂 💋 інтрига - наше все😂 😭"; "не відразу помітив кросівки)"; "Даша!! Даша!! Караул ..."; "Розмивчасто, звичайно, але красиво ❤️😂"; "зняла лінзи, довелося окуляри шукати👀. Даша, ви прекрасні"; "Огооо красуня))", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі.