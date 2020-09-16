Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, спокусила соковитим тілом в легкій сукні

Красуня регулярно робить пости в Instagram, радуючи шанувальників жаркими знімками в різних нарядах, пише Politeka.net. В одному з останніх сторіз відома модель з'явилася в красивому легкому платті з непристойним декольте.

Красуня позувала сидячи, трохи задерши такий грайливий наряд і похвалившись стрункими ніжками. На останні вона натягнула красиві ботфорти вишневого кольору. Таке взуття виглядало на зірці просто заворожуюче.

Грайливе платтячко з глибоким вирізом трохи відкривало види на пишні груди. Принади моделі ледь не вистрибували з декольте; красуня - сама велич.

Анастасія також виділила струнку талію.

Завершило образ відомої красуні багато прикрас, особливо притягують погляд стильні окуляри.

Квітко розпустила волосся, акуратно уклавши їх набік.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, бо в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Анастасія Квітко показала великі форми в облягаючих майці і лосинах.

Величезне декольте маєчки дозволило подивитися на пишні груди красуні, які спокусливо вип'ятилися з нього.

Зірка позувала біля дзеркала, знімаючи свою фігуру з найвигідніших ракурсів.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в тісних штанях, демонструючи пружні форми у всій красі. Доповнював образ красуні практично невидимий топ.

"Сама досконалість", "улюблена ти сама досконалість і божество я люблю тебе красуня", "виглядаєш фантастично", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

Також Politeka писала, що російська Кардашьян задала "жару" в тісному вбранні, гарячі кадри: "сама досконалість»