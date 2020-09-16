Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, соблазнила сочным телом в легком платье 

Красотка регулярно делает посты в Инстаграм, радуя поклонников жаркими снимками в разных нарядах, пишет Politeka.net. В одном из последних сториз известная модель появилась в красивом легком платье с неприличным декольте. 

Красотка позировала сидя, немного задрав такой игривый наряд и похваставшись стройными ножками. На последние она натянула красивые ботфорты вишневого цвета. Такая обувь смотрелась на звезде просто завораживающе. 

Игривое платьице с глубоким вырезом немного приоткрывало виды на пышную грудь. Прелести модели едва ли не выпрыгивали из декольте; красотка - само великолепие. 

Анастасия также выделила стройную талию.

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Завершило образ известной красотки много украшений, особенно притягивают взгляд стильные очки.

Квитко распустила волосы, аккуратно уложив их набок. 

Фото не собрали много лайков и комментариев, так как в сториз нет такой возможности. 

Напомним, Анастасия Квитко показала большие формы в облегающих майке и лосинах. 

Огромное декольте маечки позволило посмотреть на пышные груди красотки, которые соблазнительно выпятились из него.

Звезда позировала возле зеркала, снимая свою фигуру с самых выгодных ракурсов. 

Ранее сообщалось, что Анастасия  Квитко позировала в тесных штанах, демонстрируя упругие формы во всей красе. Дополнял образ красотки практически невидимый топ. 

«Само совершенство», «Любимая ты само совершенство и божество я люблю тебя красавица», «выглядишь фантастично», - написали пользователи сети. 

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»