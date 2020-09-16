Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, соблазнила сочным телом в легком платье
Красотка регулярно делает посты в Инстаграм, радуя поклонников жаркими снимками в разных нарядах, пишет Politeka.net. В одном из последних сториз известная модель появилась в красивом легком платье с неприличным декольте.
Красотка позировала сидя, немного задрав такой игривый наряд и похваставшись стройными ножками. На последние она натянула красивые ботфорты вишневого цвета. Такая обувь смотрелась на звезде просто завораживающе.
Игривое платьице с глубоким вырезом немного приоткрывало виды на пышную грудь. Прелести модели едва ли не выпрыгивали из декольте; красотка - само великолепие.
Анастасия также выделила стройную талию.
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Завершило образ известной красотки много украшений, особенно притягивают взгляд стильные очки.
Квитко распустила волосы, аккуратно уложив их набок.
Фото не собрали много лайков и комментариев, так как в сториз нет такой возможности.
Напомним, Анастасия Квитко показала большие формы в облегающих майке и лосинах.
Огромное декольте маечки позволило посмотреть на пышные груди красотки, которые соблазнительно выпятились из него.
Звезда позировала возле зеркала, снимая свою фигуру с самых выгодных ракурсов.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в тесных штанах, демонстрируя упругие формы во всей красе. Дополнял образ красотки практически невидимый топ.
«Само совершенство», «Любимая ты само совершенство и божество я люблю тебя красавица», «выглядишь фантастично», - написали пользователи сети.
Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".
Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»