Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, соблазнила сочным телом в легком платье

Красотка регулярно делает посты в Инстаграм, радуя поклонников жаркими снимками в разных нарядах, пишет Politeka.net. В одном из последних сториз известная модель появилась в красивом легком платье с неприличным декольте.

Красотка позировала сидя, немного задрав такой игривый наряд и похваставшись стройными ножками. На последние она натянула красивые ботфорты вишневого цвета. Такая обувь смотрелась на звезде просто завораживающе.

Игривое платьице с глубоким вырезом немного приоткрывало виды на пышную грудь. Прелести модели едва ли не выпрыгивали из декольте; красотка - само великолепие.

Анастасия также выделила стройную талию.

Завершило образ известной красотки много украшений, особенно притягивают взгляд стильные очки.

Квитко распустила волосы, аккуратно уложив их набок.

Фото не собрали много лайков и комментариев, так как в сториз нет такой возможности.

Напомним, Анастасия Квитко показала большие формы в облегающих майке и лосинах.

Огромное декольте маечки позволило посмотреть на пышные груди красотки, которые соблазнительно выпятились из него.

Звезда позировала возле зеркала, снимая свою фигуру с самых выгодных ракурсов.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в тесных штанах, демонстрируя упругие формы во всей красе. Дополнял образ красотки практически невидимый топ.

«Само совершенство», «Любимая ты само совершенство и божество я люблю тебя красавица», «выглядишь фантастично», - написали пользователи сети.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»