Карантин і пандемія вірусу серйозно вплинула на ринок готівкових коштів

Про це пише Bloomberg.

Так, у Швеції всерйоз розглядають можливість відмови від готівки і монет.

Така ситуація склалася через пандемію і карантин, тому уряд країни хоче на законодавчому рівні залагодити це питання.

Відмова від готівки може ускладнити зловмисникам такі махінації як відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Але в центробанку не виключають, що перехід на цифрову валюту може заподіяти набагато більше шкоди, ніж звичайні пограбування банків.

За інформацією банку Klarna AB, що 73% платежів клієнтів за допомогою карт зараз безконтактні. До пандемії китайського вірусу цей показник був на рівні 63%.

Більш того, в Швеції на сьогоднішній день в обігу грошей менше, ніж в будь – якій іншій країні світу-приблизно на 1% від ВВП. Як приклад: у США цей показник становить 8%, а в ЄС – більше 10%.

"Якщо світло згасне, нам потрібно мати достатньо грошових коштів у цій країні, щоб ми могли повернутися до використання готівки, якщо виникнуть серйозні проблеми. Нам потрібно визначити законний платіжний засіб, придатний для цифрової ери", – підкреслили в Центробанку Швеції, аналізуючи можливий возрат до готівкових грошей.

Також Уряду Швеції потрібно розробити законодавство, що вимагає від банків і бізнесу "підтримувати певну форму мінімальної спроможності" для проведення фізичних операцій готівкою.

Раніше ми розповідали про важливе розпорядження НБУ по готівці.

Так, з 1 вересня оновлено правила прийому пошкоджених купюр у банках.

З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.

За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.

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