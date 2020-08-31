Что нужно знать клиентам

В Нацбанке анонсировали новые тарифы для клиентов, которые заработают с 1 сентября

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба регулятора.

В частности, будут изменены тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного.

Постановление от НБУ вступает в силу с 1 сентября 2020 года и предусматривает следующие нововведения:

отмена разграничения платы по номиналам банкнот и разменных монет и одновременно установлен единый размер тарифа за выдачу наличных — 0,4% от суммы выданной наличности;

был увеличен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;

сформирован тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы наличности, которую сдали.

В пресс-службе регулятора подчеркивают, что изменение тарифов поспособствует дальнейшему развитию модели организации наличного обращения и активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты.

Также в НБУ подчеркнули, что без изменений остались льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с начислением соцвыплат от государства через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Госказначейство.

Ранее мы предупреждали о нововведениях в сфере проведения платежей.

НБУ хочет установить четкие требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности, и порядок действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

А нововведения будут распространяться на платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины, на операторов услуг платежной инфраструктуры, участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами или нерезидентами Украины.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.