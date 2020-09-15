НБУ анонсував нововведення, які торкнуться ринку електронних грошей

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба держрегулятора.

Зокрема, в Україні осучаснили регулювання ринку електронних грошей та гармонізували його із законодавством України та ЄС у сфері здійснення фінансового моніторингу.

"Тепер використання електронних грошей буде прозорим, а користувачі електронних грошей - поінформованими та захищеними", - інформує прес-служба державного регулятора.

Відтепер є необхідність ідентифікації користувачів електронних грошей. Банківські установи зобов'язані здійснювати заходи щодо належної перевірки користувачів електронних грошей, у тому числі їх ідентифікацію та верифікацію, зокрема як і при відкритті рахунків у банках.

"Йдеться про клієнтів, які відкривають електронні гаманці, щоб здійснювати різні операції: купувати товари, платити за послуги тощо. Крім того, перекази з використанням електронних грошей мають супроводжуватися інформацією про платника та одержувача», - додали у прес-службі НБУ.

Однак, перевірка та ідентифікація клієнта не потрібна за умови, якщо ініціюється операція з електронними грошима, яку здійснюють з використанням заздалегідь оплаченої картки, а також за умови, якщо здійснюється оплата товарів готівкою або за допомогою платіжної картки з використанням електронного гаманця, який відкривається одноразово.

Також НБУ скасував обмеження, встановлені раніше за сумами електронних грошей, на які можуть здійснюватися розрахунки та перекази. На поповнюваному електронному гаманці може зберігатися до 400 тисяч, а на непоповнюваному – лише п'ять тисяч.

Нагадавши, рахунки українців масово спустошують, розкрита зухвала схема.

Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей

Також Politeka писала, що Нацбанк терміново звернувся до українців, як врятувати заощадження