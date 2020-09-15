НБУ анонсировал нововведения, которые коснутся рынка электронных денег

Как пишет Politeka.net об этом информирует пресс-служба госрегулятора.

В частности, в Украине осовременили регулирование рынка электронных денег и гармонизировали его с законодательством Украины и ЕС в сфере осуществления финансового мониторинга.

"Теперь использование электронных денег будет прозрачным, а пользователи электронных денег - информированными и защищенными", - информирует пресс-служба государственного регулятора.

Отныне есть необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банковские учреждения обязаны осуществлять мероприятия по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, в том числе как и при открытии счетов в банках.

"Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе», - добавили в пресс-службе НБУ.

Однако, проверка и идентификация клиента не требуется при условии, если инициируется операция с электронными деньгами, которую осуществляют с использованием заранее оплаченной карточки, а также при условии, если осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька, который открывается единовременно.

Также НБУ отменил ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться до 400 тысяч, а на непополняемом – лишь пять тысяч.

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