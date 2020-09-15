Українцям розповіли, коли на ринку стартує нова девальвація гривні

Про це пише Країна.

Як відомо, новий тиждень на валютному ринку стартував з ривка курсу долара по відношенню до гривні.

Так, американська валюта пробила черговий психологічний максимум, і 14 вересня безготівкові торги закрилися в діапазоні 27,98-28,0 грн/$.

"Незважаючи на те, що гривня торгується на своєму мінімумі, ажіотажу на ринку не було", - аналізує настрої на ринку експерт Максим Пархоменко.

Сам Нацбанк вчора на торги не виходив і просто спостерігав за ситуацією.

"В цілому валютний ринок налаштований на девальвацію гривні. Плавну і досить спокійну", - заявив інший аналітик Василь Невмержицький.

Більш того, експертів накрила "чорна хвиля" після того, як Мінфін анонсував затвердження держбюджету на 2021 рік.

"Перше враження-негативне. Незрозуміло, за рахунок чого буде наповнюватися бюджет і які податкові та бюджетні реформи під нього будуть прийматися. Повний туман по частині приватизації та створення умов для неї. Були надії на ринок землі, але що буде робитися для його розвитку - теж незрозуміло. При цьому всіх прибила цифра по дефіциту бюджету в 270 млрд грн - це просто космос. Адже всі розуміють, що до неї ще додасться недофінансовані з цього року статті", - впевнено продовжив Невмержицький, аналізуючи проект держбюджету.

Також скептично експерти поставилися до курсу долара в 29,1 грн/$, який заклали в бюджет. Найближчим часом вони прогнозують плавне подорожчання долара. На 15 вересня курс долара очікують в рамках 27,98-28,03 грн/$, з подальшим рухом на 28,05 грн/$.

"Якщо ми зможемо пройти цей рівень і вирости вище 28,15 на ринку, почнуть рости девальваційні очікування. Що буде змушувати багатьох притримувати свої долари, а це буде штовхати курс далі вгору", - додав у коментарі журналістам Максим Пархоменко.

Що стосується курсу долара і євро на сьогодні, 15 вересня, то НБУ встановив їх на наступному рівні:

100 доларів-2800,03 грн;

100 євро - 3324,76 грн.

Сьогоднішні торги долар почне з + 10 гривень, а євро, у свою чергу, +18 гривень, якщо порівнювати з цифрами за вчорашній день.

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

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