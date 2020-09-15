Екс-чоловік скандальної балерини Анастасії Волочкової, Ігор Вдовін, вибрав собі нову дружину

Як повідомляє Politeka.net, вдруге він одружується на телеведучій Олені Ніколаєвій. Зірка телеканалу "Росія-1" оприлюднила на своїй сторінці в "Instagram" фото з заручин, вона заявила, що погодилася на пропозицію руки і серця від Володіна.

Ігор Вдовін розлучився з Анастасією Волочковою в 2017 році, а незабаром став видатним підприємцем і змусив балерину пошкодувати про розставання. Кілька років тому у чоловіка почався роман з журналісткою, яка виявилася на 23 роки молодшою за нього. Варто відзначити, що Олена Ніколаєва добре спілкувалася з дочкою Волочковою - Аріадною.

На знімках телеведуча відображена в машині з обручкою на пальці. Майбутня наречена ніжно стосується руки свого коханого і вся світиться щастям, але сам Вдовін в кадр не потрапив.

Користувачі соціальної мережі в коментарях припустили, що балерину шокує новина про весілля її колишнього чоловіка:

"Волочкова буде в сказі😂 😂 😂";" буде зайвий привід напитися😁 😁"; "не напитися, в запій піти!🤣"; "Волочкова дуже недобре про нього відгукувалася, звичайно) Ваш розум не затьмарений ж, Олена? Так-то ви розумничка)"; "проблеми Волочкової Олену не хвилюють!"; "Волочкова про всіх погано відгукується. Всі їй повинні і зобов'язані. Всі їй заздрять і вона прима балерина. Це все піар з її боку. Олена дуже добра і така мила) коли дивлюся її фото я заряджаюся її світлом 🌞 і добротою".

Раніше Анастасія Волочкова вирішила подражнити колишнього чоловіка і повідомила, що збирається заміж і планує влаштувати розкішне весілля.

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