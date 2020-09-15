Модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", в білосніжному боді показала пишні форми

Модель не соромиться показувати себе, дивувати образами в білизні і любить публікувати кадри, відзняті раніше для журналів. Оскільки Анастасія є амбассадором трендової білизни відомого бренду, вона не показує себе в одній і тій же одязі. Дівчині подобається різноманітність, тому її вбрання не схожі один на одного.

Втім, якщо верхній одяг Квітко різноманітна, то нижня білизна завжди дуже відкрите і відверте. Цього разу модель блиснула пишними бердами і оголеними сідницями в білому боді з глибоким декольте і високою посадкою. Дівчина вигідно підкреслила всі найважливіші місця:

"Чарівно просто💕 💕", «будь-яка жінка може працювати над грудьми або сідницями», «твої персики зводять з розуму .... 👅 👅 👅 ", "VC e belíssoma😍 😍 😍 😍", "приголомшливо 👍 👏" « "Body goals - це нереально😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥», «фотографуйте себе більше", "прекрасна любов, смачна Малятко😘 🌷»," прекрасна любов❤", «magic Hot👌 👌", - пишуть користувачі.

Раніше популярна модель повеселила літніми і теплими кадрами з відпочинку. Дівчина є представником енергетичного напою, який періодично показує в Instagram. При цьому в таких роликах Анастасія найчастіше миготить в нових образах, які не показує на постановочних кадрах.

У відео видно, як світловолоса красуня ходить по вулицях в акуратному і навіть скромному платті з квітчастим принтом на тонких лямках.

"Кожен день щось нове, це хороше життєве кредо, як ви, хлопці, думаєте? Новий, новий, новий мій улюблений Енерджі 😊» - пише Анастасія.

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