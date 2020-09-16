Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному образі

На фото Сьюзі здалася в чорних мереживних стрінгах і чорній накидці. Кортес волосся залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальний "горішок". Зірка лежала на білих простирадлах ліжка, а в руках тримала гроші. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери і прямо заманювала до себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, хлопці", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "Gorgeous", "дуже красиво", "чудово", "ти дуже красива", "краса у всій своїй пишності", "чудово", "красуня, у тебе красиві сідниці у формі серця і яка у неї чуттєва", "надзвичайно завжди чудова, я назвав тебе королевою Амазонки", "як смачно вся ця матуся".

Ми писали, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортез похвалилася своєю апетитною «п'ятою точкою».

Дівчина одягла мініатюрної бікіні, яке не змогло приховати практично нічого. Сьюзі розляглася на диванчику, виставивши напоказ свої солодкі "булочки" в стрінгах. Модель тримала ноги разом, в результаті чого можна було розглянути не тільки апетитні сідниці.

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