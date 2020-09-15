Постачальник послуг врахував зауваження простих споживачів і представив нову платіжку

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Київгазу.

Так, компанія представила оновлену платіжку за спожите блакитне паливо.

У прес-службі зазначили, що фахівці зібрали всі пропозиції та зауваження побутових споживачів, тому вже в поточному місяці українці отримають оновлену платіжку.

Нова платіжка відрізняється від старої, в першу чергу, порядком розташування інформації та її структурованістю. Якщо раніше всі цифри були розташовані в ній в горизонтальному порядку, то зараз вони поділені на три блоки:

у першому блоці можна знайти інформацію з даними споживача;

у стовпчику посередині вирішили вказувати всі нарахування, показання та іншу фінансову інформацію;

праворуч розташовані банківські реквізити та QR-код для швидкої оплати;

внизу розміщені корисні посилання та телефони контактцентру, куди можуть звернутися клієнти.

Самі тарифи на газ, як відомо, будуть тепер щомісяця змінюватися для побутових споживачів, оскільки в Україні запрацював ринок газу і розцінки на паливо залежать від котирувань на європейських хабах.

Так, газзбути, які користуються брендом "регіональної газової компанії", виставили одну ціну – 5,49 грн за кубометр, підвищивши її на 1 грн порівняно з останнім місяцем літа.

Нафтогаз, у свою чергу, пропонує українцям кубометр газу за 4,7 гривень.

Раніше ми попереджали про подорожчання комуналки в Україні. Зокрема, в опалювальний сезон можуть зрости тарифи на опалення для простих українців.

Причина можливого зростання тарифів на опалення в Україні –подорожчання газу для постачальників теплоенергетики. Експерти розповіли, що вартість газу може збільшитися з 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.

Оскільки в структурі тарифу на теплопостачання питома вага подачі газу дуже висока, то після подорожчання палива слід чекати 15-16% підвищення цього тарифу. Не виключено, що взимку Ціна за опалення в однушці може зрости до 1300 гривень.

Нагадаємо, що нові тарифи на комуналку, озвучені суми і важливі умови оплати.

Як повідомляла Politeka, українців доб'ють новими тарифами на комуналку: скільки здеруть за газ, воду і світло.

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.