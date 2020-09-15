Поставщик услуг учел замечания простых потребителей и представил новую платежку

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Киевгаза.

Так, компания представила обновленную платежку за потребленное голубое топливо.

В пресс-службе отметили, что специалисты собрали все предложения и замечания бытовых потребителей, поэтому уже в этом месяце украинцы получат обновленную платежку.

Новая платежка отличается от старой, в первую очередь, порядком расположения информации и ее структурированностью. Если раньше все цифры были расположены в ней в горизонтальном порядке, то сейчас они поделены на три блока:

в первом блоке можно найти информацию с данными потребителя;

в столбике посередине решили указывать все начисления, показания и другую финансовую информацию;

справа расположены банковские реквизиты и кьюар-код для быстрой оплаты;

внизу размещены полезные ссылки и телефоны контактцентра, куда могут обратиться клиенты.

Сами тарифы на газ, как известно, будут теперь ежемесячно меняться для бытовых потребителей, поскольку в Украине заработал рынок газа и расценки на топливо зависят от котировок на европейских хабах.

Так, газсбыты, которые пользуются брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с последним месяцем лета.

Нафтогаз, в свою очередь, предлагает украинцам кубометр газа за 4,7 гривен.

Ранее мы предупреждали о подорожании коммуналки в Украине. В частности, в отопительный сезон могут вырасти тарифы на отопление для простых украинцев.

Причина возможного роста тарифов на отопление в Украине –подорожание газа для поставщиков теплоэнергетики. Эксперты рассказали, что стоимость газа может увеличиться с 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.

Поскольку в структуре тарифа на теплоснабжение удельный вес подачи газа очень высок, то после подорожания топлива следует ждать 15-16% повышения этого тарифа. Не исключено, что зимой цена за отопление в однушке может вырасти до 1300 гривен.

Напомним, что новые тарифы на коммуналку, озвучены суммы и важные условия оплаты.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют новыми тарифами на коммуналку: сколько сдерут за газ, воду и свет.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.