Поставщик услуг учел замечания простых потребителей и представил новую платежку
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Киевгаза.
Так, компания представила обновленную платежку за потребленное голубое топливо.
В пресс-службе отметили, что специалисты собрали все предложения и замечания бытовых потребителей, поэтому уже в этом месяце украинцы получат обновленную платежку.
Над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?"
15-летняя дочь Поляковой ошарашила взрослым видео в ванной и разозлила мать: «Иди спать!»
Подопечную Потапа застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка»
Больная раком Заворотнюк неожиданно прервала молчание и заговорила о дочери: «Самый ценный подарок»
Новая платежка отличается от старой, в первую очередь, порядком расположения информации и ее структурированностью. Если раньше все цифры были расположены в ней в горизонтальном порядке, то сейчас они поделены на три блока:
- в первом блоке можно найти информацию с данными потребителя;
- в столбике посередине решили указывать все начисления, показания и другую финансовую информацию;
- справа расположены банковские реквизиты и кьюар-код для быстрой оплаты;
- внизу размещены полезные ссылки и телефоны контактцентра, куда могут обратиться клиенты.
Сами тарифы на газ, как известно, будут теперь ежемесячно меняться для бытовых потребителей, поскольку в Украине заработал рынок газа и расценки на топливо зависят от котировок на европейских хабах.
Так, газсбыты, которые пользуются брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с последним месяцем лета.
Нафтогаз, в свою очередь, предлагает украинцам кубометр газа за 4,7 гривен.
Ранее мы предупреждали о подорожании коммуналки в Украине. В частности, в отопительный сезон могут вырасти тарифы на отопление для простых украинцев.
Причина возможного роста тарифов на отопление в Украине –подорожание газа для поставщиков теплоэнергетики. Эксперты рассказали, что стоимость газа может увеличиться с 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.
Поскольку в структуре тарифа на теплоснабжение удельный вес подачи газа очень высок, то после подорожания топлива следует ждать 15-16% повышения этого тарифа. Не исключено, что зимой цена за отопление в однушке может вырасти до 1300 гривен.
Напомним, что новые тарифы на коммуналку, озвучены суммы и важные условия оплаты.
Как сообщала Politeka, украинцев добьют новыми тарифами на коммуналку: сколько сдерут за газ, воду и свет.
Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.