Украинская исполнительница Настя Каменских устроила пикантное дефиле на камеру, показав топ горячих образов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какой наряд вам нравится больше всего?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских сперва позирует в приспущенной рубашке, дополнив образ очками и рюкзаком.

Второй наряд Каменских еще жарче: знаменитость вышла в мини-юбке, полупрозрачном топе и эффектном белье.

Третий наряд Каменских был наиболее откровенным, ведь красотка вышла на камеру в одном купальнике и шортах, постепенно натягивая на себя белоснежную рубашку.

«Ты прекрасна, но сняла бы шорты, и была бы супер», «очень секси», «Настя ну перестань воротить своим языком...», «Настя, жги», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская певица Настя Каменских заинтриговала фанатов образом в одном белье.

После похудения внимание к звезде приковано особо осторо. Стоит артистке поправиться хоть на килограмм или же похудеть обратно, как ее тут же завалилвают критикой в сети, отмечая, что в реальной жизни и на видео певица выглядит совсем не так, как на постановочных кадрах.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

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