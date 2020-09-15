Стало відомо про нові "випробування" для випускників-абітурієнтів

Таку заяву зробила заступник голови УЦОЯО Тетяна Вакуленко в ефірі в Youtube, передає Politeka.net.

За її словами, у 2021 році ЗНО буде кардинально змінено.

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В першу чергу, абітурієнти зможуть вибирати ще один додатковий предмет для здачі. Крім цього, випускникам збільшать потенційний список спеціальностей для вступу.

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Вакуленко зазначила, що в 2021 році ДПА буде обов'язковою з української мови, математики, історії України або іноземної мови. В якому форматі її планують проводити-поки невідомо.

"Мушу зазначити, що суттєво змінилася ситуація з Державною підсумковою атестацією. Тому, ДПА цього року для здобувачів повної загальної середньої освіти обов'язкова з української мови, математики, історії України або іноземної мови, а також один з навчальних предметів на вибір", - попередила вона потенційних абітурієнтів.

Заступник голови УЦОЯО також підкреслила, що в кінці навчального року випускники зможуть пройти тестування відразу з п'яти предметів.

"У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, проводиться з 1) української мови, 2) української мови та літератури", - резюмувала Вакуленко в прямому ефірі.

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Раніше ми розповідали, що у ЗНО-2020 взяли участь понад 380 тисяч абітурієнтів. 

2020 рік виявився рекордним. Справа в тому, що цього року максимальну кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб, це на 63% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.

Організатори ЗНО - 2020 цей феномен пояснили тим, що через карантин учні сиділи вдома і мали більше часу підготуватися до важливого тестування. Однак, кількість тих, хто на 200 балів написав російську, зменшилася чи не вдвічі. 

Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."

Як повідомляла Politeka, ЗНО-2020: абітурієнтам оголосили поріг для проходження тестів, хто зможе вступити до вузу

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