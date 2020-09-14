Популярна українська співачка Наталя Могилевська показала свою команду для нового розважального шоу
Зірка опублікувала нове відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
Короткий ролик являє собою анонс нового шоу "Маскарад", прем'єра якого пройде цієї осені на каналі "1+1". У ньому Могилевська буде грати в команді відомого репера Потапа. Разом з гумористом зі студії «Квартал 95» Юрієм Ткачем їм належить змагатися з командою Дмитра Монатіка, в яку, до речі, потрапив колишній партнер Могилевської по «Танцях з зірками» Влад Яма.
"Найзагадковіше шоу на українському телебаченні цієї осені! Унікальні костюми, формат і правила гри. Ви за яку команду? МONATIK або ПТП?",- написала співачка.
На відео можна побачити нарізку яскравих моментів з відзнятих епізодів шоу. На одному з них Могилевська зворушливо «натирає» лисини своїх сокомандників – Потапа і Ткача.
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Шанувальники зірки тут же відреагували на її новий пост.
"Якщо там Наташа то я конечноооо ж дивлюся", "Крутяк", "за команду ПТП. Буде дуже круто ви неймовірна", "Ух ти, обов'язково буду дивитися в суботу", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що співачка опублікувала свіже фото в басейні. Красуня залізла у воду, надівши на себе окуляри, що закривають половину обличчя. Могилевська виглядала чудово: її біле волосся недбало спадало на обличчя, яке світилося від щастя. Варто відзначити, що це помітили всі шанувальники.
Нагадавши, помолоділа Могилевська розкрила правду про свого красеня - "коханого", фото.
Як повідомляла Politeka, щаслива Могилевська залізла в басейн, запаморочивши голову розкішним видом.
Також Politeka писала, що неперевершена Могилевська в нюдовому купальнику посвітила найцікавішим.