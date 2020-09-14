"Краще писати картини, ніж мат на парканах"

Леся Нікітюк роздяглася до купальника заради написання живописної картини

Популярна українська ведуча поділилася в своєму Instagram новим фото з відпочинку, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, зараз Леся насолоджується теплим морем і сонечком на курорті в Туреччині. Зірка не перестає ділитися з шанувальниками новими знімками з відпочинку.

Цього разу Нікітюк показала, що відпочиває не тільки тілом, а й душею. На новому фото ведуча сидить біля моря, задумливо дивлячись на відкривається перед нею барвистий пейзаж. Перед нею можна помітити малюнок з двома плаваючими лебедям, який старанно розфарбовує знаменитість.

Пікантності фото додає той факт, що Леся сидить в одному лише крихітному рожевому купальнику, наочно демонструючи своє підтягнуте засмагле тіло.

"Краще писати картини, ніж мат на парканах і в ліфтах! Жодне ні інше я не робила ... а ось малювати я люблю", - підписала знімок Леся.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Малювати картини покурюючи кальян - як по-турецьки", "тебе захотілося намалювати! Муза", "дуже еротично", "Леся, ви чудові!", "Леська була сільська діваха, а стала крута панянка", "Ой красуня! Леся, ви прекрасні", "Леся та ти просто супер, фігура вогонь", "Попа дуже красива...Лебідь....на тверду четвірочку...з плюсом!!", "Які види Краса", - пишуть люди.

Нагадаємо, спекотна Нікітюк позбулася ліфчика і звела з розуму розкутою позою.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк прикрила бюст пір'ям і викликала фурор зовнішнім виглядом в Туреччині.

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