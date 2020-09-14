У "Слузі народу" запропонували позбавити українців спеціальних пенсій

Йдеться про особливі пенсійні виплати, які зараз отримують судді та прокурори. Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що рішення про повернення спеціальних пенсій представникам цих професій було несправедливим.

"Я вважаю, що повернення спеціальних пенсій суддям і прокурорам – несправедливість. Істотне підвищення змісту цих категорій було свого часу проведено в тому числі і для того, щоб вони мали можливість відкладати на свою майбутню пенсію власні кошти", - заявила нардеп.

У зв'язку з цим в комітеті запропонували зробити пенсійне забезпечення в Солідарному рівні більш справедливим до всіх пенсіонерів. Відзначається, що розмір пенсій повинен грунтуватися на реальному прожитковому мінімумі, а додаткові кошти до пенсії пропонують зробити отримувати виключно за рахунок індивідуальних накопичень.

Також наголошується, що в Україні вже з'явилися окремі державні програми допомоги пенсіонерам, які досягли 80 років, а також одиноким пенсіонерам старше 80 років і потребують постійного догляду. З 2021 року надбавку до пенсії також отримуватимуть пенсіонери старше 75 років.

Раніше повідомлялося, що уряд планує розробити нововведення, за якими українці при виході на заслужений відпочинок отримуватимуть по дві виплати.

Глава Кабміну Денис Шмигаль зазначив. що накопичувальні пенсії будуть виплачувати поряд з солідарними, які існують сьогодні.

Нагадавши, українці отримуватимуть по дві пенсії, в Кабміні назвали щасливчиків.

Як повідомляла Politeka, пенсії українцям збираються знову підвищити, хто і яку надбавку отримає: "на 570 гривень...".

Також Politeka писала, що пенсії перерахують не всім: в ПФУ попередили українців, "з 1 жовтня...".