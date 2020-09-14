Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва захопила кадром, на якому блищала в одній кофтині з воланами

Сторінка в соціальній мережі Instagram Даші дуже різноманітна, так як співачка постійно бере участь в нових зйомках.

Даша є популярною моделлю і завжди готова до нових проектів і найнесподіваніших колаборацій. Зірка також є амбасадором косметики відомого бренду, з яким почала співпрацювати в минулому році. Тому в її профілі все більше ніжних фото, на яких вона позує в персикових і світлих нарядах.

Бажаючи відійти від даної "теми", нещодавно співачка вразила жарким кадром в чорно-білій обробці. Астаф'єва поділилася фото, на якому позувала в незвичайному образі. Без білизни, з акуратною укладанням і в одній лише чорній кофті з величезними воланами на руках. При цьому завершують її образ чорні колготки в сіточку. Коментарі від шанувальників не змусили себе чекати:

"Оо вооуу🔥 🔥», «тебе хотіли викрасти? 😁,» «Рірі💥🔥♥️», «Ви дуже гарна 😍», «Була впевнена, що це Ріанна 🤩», «Даша, Ви😍😍😍🙌», «Ось це вибух 💥🖤».

Також ми писали, що Даша почала знову займатися в спортзалі, про що активно повідомляє в соціальній мережі Instagram, показує ролики з тренувань і розповідає про корисні вправи. Астаф'єва вже давно займається в залі, проте багато разів робила тривалі перерви. Нещодавно ефектна брюнетка вразила мережу заняттями в чорному костюмі.

Так, Даша в спортивному костюмі, що складається з топа і лосин зі спеціальним взуттям, показала топ своїх кращих вправ для рук, стегон і преса:

"Функціональне тренування з @tarasevych_inna в @tsarsky легше роботи над собою, напевно, тільки робота в декреті 😅 😅 😅 чотири кола нон-стоп по 20р», - пише Даша.

Ось як реагують фанати:

«Потрібно тримати в формі те, що гроші приносить👍», «Блін,я навіть втомилась від того,що просто дивувалася...", "Ось же прес повинен бути задовбаний) особливо фітболом цим 🤣" »

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

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