Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева восхитила кадром, на котором блистала в одной кофточке с воланами

Страница в социальной сети Инстаграм Даши очень разнообразная, так как певица постоянно принимает участие в новых съемках.

Даша является популярной моделью и всегда готова к новым проектам и самым неожиданным коллаборациям. Звезда также является амбассадором косметики известного бренда, с которым начала сотрудничать в прошлом году. Поэтому в ее профиле все больше нежных фото, на которых она позирует в персиковых и светлых нарядах.

Желая отойти от данной «темы», недавно певица поразила жарким кадром в черно-белой обработке. Астафьева поделилась фото, на котором позировала в необычном образе. Без белья, с аккуратной укладкой и в одной лишь черной кофте с огромными воланами на руках. При этом завершают ее образ черные колготки в сеточку. Комментарии от поклонников не заставили себя ждать:

«Оо вооуу🔥🔥», «Тебя хотели похитить? 😁,» «Рири💥🔥♥️», «Вы очень красивая 😍», «Была уверена, что это Рианна 🤩», «Даша, Вы😍😍😍🙌», «Вот это взрыв 💥🖤».

Также мы писали, что Даша начала снова заниматься в спортзале, о чем активно сообщает в социальной сети Инстаграм, показывает ролики из тренировок и рассказывает о полезных упражнениях. Астафьева уже давно занимается в зале, однако много раз делала длительные перерывы. Недавно эффектная брюнетка поразила сеть занятиями в черном костюме.

Так, Даша в спортивном костюме, состоящем из топа и лосин со специальной обувью, показала топ своих лучших упражнений для рук, бедер и пресса:

«Функциональная тренировка с @tarasevych_inna в @tsarsky Легче работы над собой, наверное, только работа в декрете 😅😅😅 Четыре круга нон-стоп по 20р», - пишет Даша.

Вот как реагируют фанаты:

«Нужно держать в форме то что деньги приносит👍», «Блин,я навіть втомилась від того,що просто дивилась...», «Вот же пресс должен быть задолбан) особенно фитболом этим 🤣».

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

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