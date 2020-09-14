Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", повеселилася на зйомках реклами улюбленого напою

Цього разу популярна модель повеселила літніми і теплими кадрами з відпочинку. Дівчина є представником енергетичного напою, який періодично показує в Instagram. При цьому в таких роликах Анастасія найчастіше миготить в нових образах, які не показує на постановочних кадрах.

У відео видно, як світловолоса красуня ходить по вулицях в акуратному і навіть скромному платті з квітчастим принтом на тонких лямках.

"Кожен день щось нове, це хороше життєве кредо, як ви, хлопці, думаєте? Новий, новий, новий мій улюблений Енерджі 😊» - пише Анастасія.

Ось як відповідають шанувальники на новий ролик:

"Мені подобається цей ніжний ангел️❤️», «Тепер це дуже здорово», «дуже жіночна сукня», «Краса😘 🌺 🔥», «Ти чудово виглядаєш, я люблю твоє плаття ❤️🌹», «моя любов, дитинко», «te ves guapísima con ese. 😍 😍 » , «Обіймаю💞", «красуня🔥 😍", " Чо за смак?", "Миле плаття 😍" « " ти чудово виглядаєш😍 😘», «чудово, як плаття 👗 на тобі🙌 🙌», «Вау, я люблю твоє квіткове плаття. Наряд дуже красивий і елегантний 💕 відмінний початок тижня для вас♥️".

Раніше також ми писали, що дівчина не соромиться тіла, а тому демонструє його якомога частіше в крихітних купальниках або мереживній білизні. З кожним разом Настя показує все більше сміливих фото, але не реагує на критику, якщо така є під постами.

Її знімки нерідко публікують на фан-акаунтах, присвяченим фітнес-моделям і моделям, що рекламують одяг, таким як: Ана Чері, Демі Роуз, Лексі Кай та іншим знаменитостям. На одному з таких фото Настя блиснула нереальним розміром бюста з вигідного ракурсу. Дівчина ледь втиснула груди в чорну сукню з вирізами під грудьми.

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

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