Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею виконавиці Софії Ротару, блиснула фігуркою в тісному топі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала в Instagram. Соня стояла в кімнаті. На ній були надіті чорні джинси і тісний чорний топ на широких бретелях. Красуня підняла руки вгору і доторкнулася до волосся.

"Жінка повинна одягатися так, щоб її було приємно роздягати". Коко Шанель", - залишила Соня підпис під фото.

За 40 хвилин її пост зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ну просто шик блиск краса", "Красуня", "Дияволиця", "Сонечка таку шикарну дівчину як ти приємно навіть одягати", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соня Кей любить порадувати шанувальників чимось гаряченьким. Вона досить часто одягає яскравий одяг, в якому виглядає дуже спокусливо. Нещодавно Кей поділилася фото, на якому позувала в чорних лосинах і красивій блузці. Наряд максимально підкреслює її фігуру.

Крім цього, нещодавно артистка поділилася знімком, на якому позувала в чорному корсеті і ботфортах. Образ красуня доповнила гулькою на голові і довгими сережками.

"Здається, ніби вчора", - підписала архівний знімок Соня.

Нагадаємо, що Соня Кей приміряла стильний купальник і вразила зізнанням: "обожнюю...".

Як повідомляла Politeka, Соня Кей похвалилася фігуркою в зухвалому міні: "як смачно".

Також Politeka писала, що Соня Кей у спокусливій позі показала свої вигини:"чоловік – найкращий фотограф".