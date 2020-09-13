Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей блиснула стрункою фігурою в міні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото з відпочинку. Красуня стояла біля фонтану. На ній було надіто коротке плаття і білі кросівки. Погода була дуже сонячною, в результаті чого і сам образ зірки вийшов дуже світлим. Судячи з фото, зараз Соня знаходиться в Херсоні.

"Осінь-це кава з корицею, кленове листя, різнокольорові, як частина дитячого малюнка, теплі і ніжні булочки з ваніллю", - підписала фото зірка.

За годину її фото оцінили понад 600 осіб. У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Супер", "вогонь", "як ти все смачно розписала", "дуже самотній фонтан, добре Софійка його відвідує", "Краса!",- пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Соня Кей - дочка сестри Софії Ротару Лідії. Дівчину назвали на честь зоряної тітки. Вона, як і багато хто з її сім'ї, вирішила будувати кар'єру співачки. З 2012 року дівчина займається співом, але широкої популярності у її творчості поки ще немає.

Раніше ми писали, що Соня Кей блиснула стрункою фігуркою в чорному купальнику. Артистка наслідувала приклад багатьох зірок і відправилася на море восени, коли сезон майже закінчився.

Нагадаємо, що Соня Кей вразила перевтіленням у фатальну спокусницю:"Чарівна".

Як повідомляла Politeka, Соня Кей у спокусливій позі показала свої вигини:"Чоловік – найкращий фотограф".

Також Politeka писала, що Соня Кей показала топ гарячих образів: в одних трусах, латексі і ботфордах.