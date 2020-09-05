Племінниця Софії Ротару і молода виконавиця Соня Кей здивувала відвертим вбранням під час прогулянки
Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, зроблене в Херсоні. Українська співачка вийшла погуляти на свіжому повітрі, вибравши одяг темних тонів: кросівки, джинси і топ з довгими рукавами, який оголив плоский живіт господині і тісно обтягнув її бюст.
Яскравою плямою образу стала різнобарвна сумочка і синя маска-Соня затиснула їх в одній руці, а іншу завела за голову в розкутій позі. Крім того, знаменитість виклала такий же знімок, але в чорно-білій гамі.
"Друзі, яка краще? Кольорова або Чб? 🤔", - поцікавилася Соня.
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Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд дівчини і залишили їй приємні компліменти:
"Вогонь🔥🔥🔥👍👍👍😎😎😎😍😍😍"; "кольорове дуже красиво а ч / б стильно"; "Чоловік – найкращий фотограф👍 💥"; "кольорове! Дуже яскраве фото! Красуня!!! 😍 😍 😍 "; "Принцесссаа😍 😍 😍".
Раніше Соня Кей виклала три фотографії, зроблені на заході біля кромки води. Дівчина постала у чорному купальнику на тлі красивого заходу над морем і продемонструвала своє тіло, а їй безумовно є, чим пишатися: точена фігурка, красиві риси обличчя і пружні форми.
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