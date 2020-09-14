Українська актриса Анна Кошмал, яка знімалася в серіалі "Свати", здивувала шанувальників образом лікаря

Знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі соцмережі "Instagram" кадри зі зйомок нового серіалу під назвою "Добра душа", в якому зіграє медичного працівника, передає Politeka.net. На фото дівчина відображена в лікарняному халаті за робочим столом в кабінеті. Під халатом можна помітити яскраво-червоний пуловер, в якому Анна Кошмал красується на іншому знімку.

Судячи з усього, актриса порядком втомлюється під час знімального процесу, адже на одному зі знімків вона лежить на дивані зі спеціальною подушкою. У неї дуже млява посмішка і відповідний зовнішній вигляд.

Користувачі соціальної мережі в коментарях прийшли в захват від зовнішності і артистизму Анни Кошмал:

"Ганнуся чекаємо з нетерпінням виходу серіалу добра Душа. Бажаю вам хороших зйомок"; " неймовірно красива ❤️😍"; "ви дуже класна, красива і чарівна актриса"; " Краща актриса на світі😍 😍 😍 😍 😍 👍"; "милашка"; " сама назва фільму описує вас🥰 ✨"; " справжня принцеса!"; "Крута і справжня🔥 🔥 🔥"; " вітаю 🤗 💐 натхнення всій знімальній групі і нехай працюється в кайф!!!!🙏 💖 "; "Удачі і здоров'я вам".

Нагадавши, Женька з " сватів "з подружками спокусили видом на зйомках нового" папіка":"Ухх, які красуні".

Як повідомляла Politeka, Женька зі " Сватів "побешкетувала з подругою на зйомках серіалу, блиснувши розкішним бюстом:" хочеться скоріше..."

Також Politeka писала, що Женька зі " Сватів "спокусила спекотними краєвидами на зйомках серіалу"папік-2".