Украинская актриса Анна Кошмал показала, кто помог ей потрясающе выглядеть в популярном сериале "Сваты"

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на странице в соцсети "Инстаграм" совместные фото с прекрасной коллегой.

"Любимая моя Нинель💜 Художник по гриму проектов «Сваты-5,6,7», «Родственнички», «Слуга Народа», «Папик» и многих других 🙌", - объяснила Анна Кошмал в описании.

Актриса сделала селфи с гримером, для которых позировала в плотной фиолетовом топе, подчеркнувшем ее бюст. Анна нежно прижалась к мастеру щекой, а на одном из снимков даже сжала губы для поцелуя. Нина же предстала в полосатом пуловере, очках и с лучезарной улыбкой.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью Кошмал и ее художника по гриму в комментариях:

"Хочется поскорее увидеть на экранах Сваты 7, но а фотки прекрасные 😍"; "обнимай крепко и от меня"; "Какие красотки 💖"; "Анечка какая ты красавица 😍😘😘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘"; "Анечка, губы подкачала? Или мне кажется 🤷‍♀️ Очень идёт 👍, но и так без всяких вмешательств - красотка)"; "Спасибо вам за то, что вы с таким трепетом относитесь к людям, которые помогают вам быть популярной"; "Анечка от природы обворожительна, а Нинель лишь подчёркивает её красоту!!! 😍😍😍❤️❤️❤️".

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