Американська модель Ебігейл Рэтчфорд поділилася новим фото, на якому показала "кращі сторони" в нижній білизні

Знаменитість рідко ділиться особистою інформацією в соціальній мережі Instagram. Однак на її сторінці є багато цікавих кадрів з відпочинку, як постановочних, так і простих. Ебі не переходить межу і намагається зніматися виключно у фотосесіях в білизні самого різного пошиття.

Оскільки дівчина працює рекламним представником одягу, вона на всіх фото в різних нарядахх. Мережива, Шкіра, латекс, пеньюари і прості халатики – все це Ебі рекламує вже не перший рік. Тому звичайне фото, на якому Ретчфорд позувала лише в Білій нижній білизні і без ліфчика чимало здивував шанувальників, які звикли до більш різких образів.

"Потрібен тропічний відпочинок 😩 Де порадите ?? Коментуйте 🍉 🍹 🔥 " - пише Ебі під фото.

Ось як реагують шанувальники:

"Не знаю де, але вид дуже сміливий👅 👅», «ти просто створена для Бразилії 🇧🇷 ❤️ ❤️ ❤️,» «Вау, приємно», «Мені подобається цей сік молочний,» «завжди красиво і ефектно», «дівчина не знає меж пристойності😘❤️🤠,» «мені здається, ви дуже красива», «ти богиня моя любов», «Ти красива богиня", " хороші гірки !!!", "Красивий чудовий малюк" « " Австралія або Фіджі? Ще одна красива картинка !!! 🔥».

Ми також писали, що 28-річна знаменитість прославилася досить давно. Коли модель зрозуміла, що може стати відомою завдяки своїй зовнішності, слава не змусила себе чекати, адже красуня відрізнялася від своїх конкуренток. Саму Ебі, на подив, не порівнюють з сімейством Кардашьян, як Демі Роуз або Олену Омович.

Навпаки, красуня вражає зовнішністю без всяких порівнянь. Ретчфорд була моделлю для таких журналів, як Esquire , Maxim , ZOO Weekly , Sports Illustrated Swimsuit, People Magazine. Зараз вона є амбассадором модного одягу відомого бренду і білизни, тому в її Instagram стало досить багато публікацій з професійних зйомок.

Зрідка з'являються домашні фото. На фото, на якому Ебі позувала, прикрившись одним простирадлом в білосніжному ліжку, вона виглядала по-домашньому приголомшливо. Саме це і відзначили користувачі соціальної мережі Instagram.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"