Українська комедійна актриса і зірка "Кварталу 95" Тетяна Песик вразила новим стильним образом
Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, для якого вбралася в незвичайну сукню, родзинкою якого став топ тілесного кольору з бізером на чашечках для бюста. Сміливий фасон залишив повністю відкритими плечі і зробив акцент на зоні декольте, яка ледь вмістила її ідеальний розмір. Судячи з кадру, Тетяна не одягла бюстгальтер під сукню. У нижній частині можна помітити чорну лискучу спідницю і матовий пояс.
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"Мрій, поки мрія не здійсниться. "Aerosmith-Dream On", - підписала знімок актриса.
Багатьом користувачам соцмережі новий зовнішній вигляд Тетяни припав до смаку, вони висловили свої враження від образу в коментарях: "неймовірна🔥 🔥 😍 😍"; " Файна дівчина!👍😍"; "Гарячий".
Раніше Песик захопила шанувальників іншим спекотним знімком. Тетяна сфотографувалася на тлі стоги сіна стояла в білій сорочці і пікантно вигнулася, злегка задерши своє вбрання, а рукою схопилася за власне волосся. Кадр вийшов по-літньому спекотним.
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