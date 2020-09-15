Украинская комедийная актриса и звезда "Квартала 95" Татьяна Песик впечатлила новым стильным образом
Как сообщает Politeka.net, знаменитая красавица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, для которого нарядилась в необычное платье, изюминкой которого стал топ телесного цвета с бизером на чашечках для бюста. Смелый фасон оставил полностью открытыми плечи и сделал акцент на зоне декольте, которая едва вместила ее идеальный размер. Судя по кадру, Татьяна не надела бюстгальтер под платье. В нижней части можно заметить черную лоснящуюся юбку и матовый пояс.
Ольга Фреймут жестко припечатала Кухар в прямом эфире, страсти на "Танцях" накаляются: "Скажу от имени всех твоих жертв..."
Ани Лорак не поделила «любовника» Лазарева со звездной подругой, неожиданное фото: «Этот день настал»
Бесстыжая Бузова в тесном топе сверкнула прелестями перед другом Харламова: «Какая же ты…»
Аппетитная Каменских в одном белье повеселилась перед зеркалом в ванной: "Вот это формы!
"Мечтай, пока мечта не исполнится. "Aerosmith - Dream On", - подписала снимок актриса.
Многим пользователям соцсети новый внешний вид Татьяны пришелся по вкусу, они выразили свои впечатления от образа в комментариях: "Невероятная 🔥🔥😍😍"; "Файна дівчина!👍😍"; "Горячая".
Ранее Песик восхитила поклонников другим знойным снимком. Татьяна сфотографировалась на фоне стога сена стояла в белой сорочке и пикантно выгнулась, слегка задрав свой наряд, а рукой схватилась за собственные волосы. Кадр получился по-летнему жарким.
Напомним, как красотка из «Квартал 95» сняла штаны, устроив горячую съемку в поле
А еще Politeka сообщала, что красотку из «Квартал 95» застукали за стыдным занятием в кустах, кадры облетели сеть
Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" в тугом корсете свела с ума образом для красной дорожки