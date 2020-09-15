Украинская комедийная актриса и звезда "Квартала 95" Татьяна Песик впечатлила новым стильным образом

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красавица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, для которого нарядилась в необычное платье, изюминкой которого стал топ телесного цвета с бизером на чашечках для бюста. Смелый фасон оставил полностью открытыми плечи и сделал акцент на зоне декольте, которая едва вместила ее идеальный размер. Судя по кадру, Татьяна не надела бюстгальтер под платье. В нижней части можно заметить черную лоснящуюся юбку и матовый пояс.

"Мечтай, пока мечта не исполнится. "Aerosmith - Dream On", - подписала снимок актриса.

Многим пользователям соцсети новый внешний вид Татьяны пришелся по вкусу, они выразили свои впечатления от образа в комментариях: "Невероятная 🔥🔥😍😍"; "Файна дівчина!👍😍"; "Горячая".

Ранее Песик восхитила поклонников другим знойным снимком. Татьяна сфотографировалась на фоне стога сена стояла в белой сорочке и пикантно выгнулась, слегка задрав свой наряд, а рукой схватилась за собственные волосы. Кадр получился по-летнему жарким.

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