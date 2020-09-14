Популярна українська виконавиця Мішель Андраде блиснула пишностями в спокусливому образі

Як передає Politeka.net, серію фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Напередодні Мішель взяла участь в ефірі «Танці з зірками». Там вона заспівала пісню, під яку танцював її колега Позитив з групи «Время и стекло». Як відомо, обидва артисти відносяться до продюсерського центру "Мозги", яким керує Потап.

Мішель була одягнена в красиву кофтинку зі спущеними плечима, обтягуючу спідницю і капелюшок. Дівчина виглядала приголомшливо. На одному з фото вона закинула голову, що додало особливої пікантності кадру. Ще на одному співачка розсунула ніжки заради жаркого кадру.

"Ммм Погано! Да да! Погано Дуже погано Дуже погано", - підписала артистка пост рядками з пісні.

Всього за 10 хвилин пост Мішель зібрав понад 2,5 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Офігєнно заспівала, Мишелька!", "Неймовірна", "Відвал всього", "ефір офігенний. Заспівала як завжди суперськи. Тепер чекаємо тебе в журі", "нестерпно красива", "Вау прекрасна! Скільки грації-мої овації!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде позувала в шкіряному плащі, який вирішила ефектно розкрити. Під ним у співачки виявилося облягаюче боді і ланцюги.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:"яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:"Хороша чортовка".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному топі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".