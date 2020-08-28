Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася розкішною фігурою в корсеті

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Мішель стояла в чорних джинсах і корсеті, який зливався з кольором її шкіри. Здалеку здається, що красуня позує зовсім оголеною. Крім цього, дівчина вигнулася, надавши пікнатності фото.

"Вже довгий час хотіла піти на розтяжку, але не наважувалася, тому що від останнього разу, коли мене тягнули, залишилися не найприємніші і комфортні відчуття», - поділилася артистка своїм досвідом з шанувальниками, додавши, що з того моменту розтяжка асоціювалася у неї зі словом «біль».

Тепер же дівчина повернулася до занять з новим тренером і все пішло як по маслу.

"Наша мета-бути в здоровому тілі без травм, без болю, а якщо біль присутній, то він має бути максимально комфортним і терпимим», - розповіла Мішель.

За три години її фото оцінили понад 13 тисяч разів. У коментарях залишили масу приємних слів.

"Нереальна», «пощастило твоєму хлопцеві», «найкрасивіша», «Яка прекрасна», «Мішелька ми вже скучили за новими треками», «яка дама», "ти - немов яскрава палаюча зірка, весь час даруєш диво натхнення", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Андраде блиснула пружностями в пікантних позах: ідеальний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Андраде відчинила піджак і показала, чим може спокусити чоловіків: "а куди поділася мила дівчинка?".

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