Українська виконавиця Мішель Андраде похвалилася перед шанувальниками, як репетирує жаркий танець зі своїм колегою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Зустрічаємося на ... в якості кого, ваші варіанти? Можу сказати одне-сьогодні буде пристрасно", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Андраде позує спершу просто в прозорому топі, футболці й ефектному капелюсі. А на інших кадрах співачка вже під час танцю з колегою, який максимально нахилив її до підлоги.
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«Хороша, чортівка», «ой ой ой», «буде дуже круто», «Хочу з тобою станцювати Мішель....», «ти найкраща», «успіхів тобі», «Мішель, ти найкраща. Просто знай це!»,- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська виконавиця Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні
"🔥який вибереш ти?"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Андраде позує в шкіряному плащі, який вирішила ефектно розкрити. Під ним, як можна помітити, у співачки лише облягаючий боді й ланцюги.
Нагадаємо, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: «Тепер я буду...».
Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа з грайливим декольте стиснула руки, показавши пружні форми: "Ох, як здорово!».
Також Politeka писала, що Мішель Андраде блиснула пружностями в пікантних позах: ідеальний ракурс.