Від цього стане жарко

Українська виконавиця Мішель Андраде похвалилася перед шанувальниками, як репетирує жаркий танець зі своїм колегою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Зустрічаємося на ... в якості кого, ваші варіанти? Можу сказати одне-сьогодні буде пристрасно", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Андраде позує спершу просто в прозорому топі, футболці й ефектному капелюсі. А на інших кадрах співачка вже під час танцю з колегою, який максимально нахилив її до підлоги.

«Хороша, чортівка», «ой ой ой», «буде дуже круто», «Хочу з тобою станцювати Мішель....», «ти найкраща», «успіхів тобі», «Мішель, ти найкраща. Просто знай це!»,- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

"🔥який вибереш ти?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Андраде позує в шкіряному плащі, який вирішила ефектно розкрити. Під ним, як можна помітити, у співачки лише облягаючий боді й ланцюги.

Нагадаємо, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: «Тепер я буду...».

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа з грайливим декольте стиснула руки, показавши пружні форми: "Ох, як здорово!».

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