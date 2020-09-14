Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив мережу проникливим повідомленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ви замислювалися про те, як часто наші внутрішні образи і думки заважають нам жити , рухатися далі, розвиватися , насолоджуватися моментом? Ми часто повертаємося подумки до теми» образи " і готові загрузнути в деталізації. Але людина в цей момент перестає жити! Жити справжнім! Тому важливо вміти відпускати "проблему«, вміти»прощати". Інакше це зжере вас зсередини... не ображайте і не ображайтеся... всім добра і любові!❤ ️ ",- написав Виконавець.

Численні шанувальники співака погодилися з його думкою, що вміння прощати – велике мистецтво.

"Здорово сказано👍 Вірні слова! Прочитавши книгу радикальне прощення, я нарешті навчилася прощати. Як точно! Але відпускати, прощати.. часом треба цьому навчитися 🙏 🏻 мудрі слова!! Все точно сказано!!👍 👏 👏 👏 Є таке😞 з цим реально тяжко жити на душі. ❤️ Перш ніж піти і не повернутися, ти себе Востаннє перевір. Краще все пробачити і посміхнутися,ніж піти, зачинивши в своє щастя двері❤️", - відповіли фанати.

Politeka писала, що популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив накачаними руками на новому яскравому фото. Артист, якому багато хто приписує таємний роман зі співачкою Ані Лорак, поділився новим фото в своєму Instagram.

Лазарєв в одних шортах сидить на ліжку і фотографує себе в дзеркалі. Таке фото просто звело з розуму фоловерів артиста.

Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив накачаними руками на новому яскравому фото. Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим фото в своєму Instagram.

На знімку Лазарєв позує на залитій сонцем вулиці на тлі моря і гір. Фото явно було зроблено на відпочинку. Співак одягнений в просту білу футболку, а родзинку його образу додають стильні окуляри.

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