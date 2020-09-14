Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася серіалом "Величне століття", здивувала відвертим виглядом в ліжку

Як передає Politeka.net, знаменитість виклала пікантне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". 39-річна красуня постала на розкішному ліжку з балдахіном. Нур одягнена в тонкий сірий халатик, який відчинила і недбало скинула на плечі. Можна також помітити купальник, стилізований під зелене листя.

Заради сміливого знімка актриса сіла на ліжко, звісивши ноги. У такій позі халат злегка задрався і оголив стегна зірки. Феттахоглу відвернулася трохи вбік, тримаючи в руках букет польових квітів.

Користувачі соціальної мережі позитивно відреагували на новий образ Нур і засипали її компліментами в коментарях:

"Ти яка мила"; "Ми вас дуже любимо"; "скільки років, а ще гарна"; "Продовження величного століття😅 👍"; "Ти виглядаєш, як королева, мій дорогий кумир"; " те, що було потрібно. Тепер ви розумієте, чому оголена натура-це мистецтво. Роздягання - це не мистецтво".

Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.