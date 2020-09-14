Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась сериалом «Великолепный век», удивила откровенным видом в постели

Как передает Politeka.net, знаменитость выложила пикантное фото на своей страницев в социальной сети "Инстаграм". 39-летняя красотка предстала на роскошной кровати с балдахином. Нур одета в тонкий серый халатик, который распахнула и небрежно сбросила на плечи. Можно также заметить купальник, стилизованный под зеленые листья.

Ради смелого снимка актриса села на кровать, свесив ноги. В такой позе халат слегка задрался и обнажил бедра звезды. Феттахоглу отвернулась чуть в сторону, держа в руках букет полевых цветов.

Пользователи социальной сети положительно отреагировали на новый образ Нур и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Ты какая милая"; "Мы вас очень любим"; "Сколько лет, а еще хороша"; "Продолжение великолепного века 😅👍"; "Ты выглядишь, как королева, мой дорогой кумир"; "То, что было нужно. Теперь вы понимаете, почему обнаженная натура - это искусство. Раздевание - это не искусство".

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.