Тепер ясно, в кого Дан такий красень

Відома молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан продовжує підкорювати серця українців

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці жінки в Instagram з'явилося свіже фото красуні. Незважаючи на вік, мама Дана Балана дуже молодо виглядає і любить вбиратися в молодіжний одяг. Цього разу вона приміряла спортивний костюм, який носять 18-річні дівчата.

Людмила позувала в обтягуючих штанях і укороченій кофтині. Вона стояла на тлі красивих пейзажів, піднявши вгору руки. Кофточка задралася і оголила животик Людмили.

Відзначимо, що за день пост на фан-сторінці зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Чарівна», "шикарна", " Людмила, ви промінчик сонця, який вселяє надію. Чекаємо в Україні", "Неймовірно красива", "красива", "Ну занадто прекрасна", "Красоточка наша", "Прекрасна жінка просто диво ангел, вона Сонце України", "Спасибі за красиві слова", "ви просто диво", "Прекрасні слова, Людочка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Людмила Балан не соромиться виставляти в соціальні мережі спекотні знімки. Нещодавно вона опублікувала фото, на якому позувала в довгій фіолетовій сукні в горошок. 62-річна жінка вибрала оригінальне плаття з оголеними плечима. Одну ручку вона підняла, що додало фото особливої пікантності.

Нагадаємо, що Людмила Балан похвалилася витонченою фігуркою, які позаздрять 18-річні: "Просто диво".

Як повідомляла Politeka, Людмила Балан полонила красою в пікантній сукні: "неземна принцеса".

Також Politeka писала, що Людмила Балан зворушила одкровенням:"яким прекрасним було наше літо".