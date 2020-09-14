Известная молдавская певица и телеведущая Людмила Балан продолжает покорять сердца украинцев
Как передает Politeka.net, на фан-странице женщины в Инстаграм появилось свежее фото красотки. Несмотря на возраст, мама Дана Балана очень молодо выглядит и любит наряжаться в молодежную одежду. В этот раз она примеряла спортивный костюм, который носят 18-летние девчонки.
Людмила позировала в обтягивающих штанах и укороченной кофточке. Она стояла на фоне красивых пейзажей, подняв вверх руки. Кофточка задралась и оголила животик Людмилы.
Отметим, что за день пост на фан-странице собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Очаровательная», «Шикарная», «Людмила, Вы лучик солнца вселяющий надежду. Ждем в Украине», «Невероятно красивая», «Красивая», «Ну слишком прекрасная», «Красоточка наша», «Прекрасная женщина просто чудо ангел, она солнце Украины», «Спасибо за красивые слова», «Вы просто прелесть», «Прекрасные слова, Людочка», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Людмила Балан не стесняется выставлять в социальные сети жаркие снимки. Недавно она опубликовала фото, на котором позировала в длинном фиолетовом платье в горошек. 62-летняя женщина выбрала оригинальное платье с оголенными плечами. Одну ручку она подняла, что придало фото особой пикантности.
Напомним, что Людмила Балан похвасталась точеной фигуркой, позавидуют 18-летние: "Просто загляденье".
Как сообщала Politeka, Людмила Балан пленила красотой в пикантном платье: «Неземная принцесса».
Также Politeka писала, что Людмила Балан тронула откровением: "Каким прекрасным было наше лето".