Теперь ясно, в кого Дан такой красавчик

Известная молдавская певица и телеведущая Людмила Балан продолжает покорять сердца украинцев

Как передает Politeka.net, на фан-странице женщины в Инстаграм появилось свежее фото красотки. Несмотря на возраст, мама Дана Балана очень молодо выглядит и любит наряжаться в молодежную одежду. В этот раз она примеряла спортивный костюм, который носят 18-летние девчонки.

Людмила позировала в обтягивающих штанах и укороченной кофточке. Она стояла на фоне красивых пейзажей, подняв вверх руки. Кофточка задралась и оголила животик Людмилы.

Отметим, что за день пост на фан-странице собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очаровательная», «Шикарная», «Людмила, Вы лучик солнца вселяющий надежду. Ждем в Украине», «Невероятно красивая», «Красивая», «Ну слишком прекрасная», «Красоточка наша», «Прекрасная женщина просто чудо ангел, она солнце Украины», «Спасибо за красивые слова», «Вы просто прелесть», «Прекрасные слова, Людочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Людмила Балан не стесняется выставлять в социальные сети жаркие снимки. Недавно она опубликовала фото, на котором позировала в длинном фиолетовом платье в горошек. 62-летняя женщина выбрала оригинальное платье с оголенными плечами. Одну ручку она подняла, что придало фото особой пикантности.

Напомним, что Людмила Балан похвасталась точеной фигуркой, позавидуют 18-летние: "Просто загляденье".

Как сообщала Politeka, Людмила Балан пленила красотой в пикантном платье: «Неземная принцесса».

Также Politeka писала, что Людмила Балан тронула откровением: "Каким прекрасным было наше лето".