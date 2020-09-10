Послання головної жінки відомого молдавського виконавця Дана Балана сколихнуло мережу

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram сторінку молдавської телеведучої.

Мати співака Людмила Балан опублікувала своє фото в короткій білій сукні. Знімок вона супроводила наступними словами:

"Яким прекрасним було наше літо,

Попрощатися з ним нам дуже важко.

Нам дорого і сонце і тепло!

Але осінь поважаємо ми при цьому».

Варто відзначити, мати виконавця може похвалитися чудовою формою.

"Шикарна", "Обалденна. Супер красуня", "яка красива!", "Чарівна королева", "Вай, яка краса", "красуня, незвичайна, чарівна жінка!", "Шикарна жінка. Вся така повітряна", - засипали компліментами молдавську знаменитість.

Відзначимо, в одному з попередніх постів Людмили Балан користувачі Мережі побачили Послання до української співачки Тіні Кароль. Як відомо їй з Даном Баланом приписують роман.

"Не тримай те, що йде, і не відштовхуй те, що приходить. І тоді щастя саме знайде тебе", - написала тоді мама Балана.

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали.

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем.