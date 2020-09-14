Відома російська балерина Анастасія Волочкова заявила, що вирішила освоїти нову професію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Настя розмістила відеоролик, в якому хвалиться тим, що допомагає будівельникам укладати плитку.

"Ну все. Освоюю нову професію!💪 Допомагаю професіоналам укладати плитку на наших балконах.👍 🩰 💃 Віталій і Антон дали мені всі інструкції, так що, якщо потрібна допомога в ремонтних роботах, звертайтеся!😂 – - пожартувала знаменитість.

Шанувальники жваво відреагували на цей пост, залишивши під ним безліч лайків. Однак коментарів під повідомленням немає – Волочкова, очевидно побоюючись негативу на свою адресу, закрила для своїх шанувальників таку можливість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art) 14 вер 2020 в 5:13 PDT

Politeka писала, що Анастасія Волочкова показала, як займається в репетиційному залі в новому спортивному костюмі. Цього разу скандальна артистка показала в соціальній мережі Instagram невеликий ролик, відзнятий під час останньої репетиції в особистому залі, де вона тренується вже не перший рік. Схоже, після відпустки Волочкова вирішила активно вливатися в роботу і відновлювати організм після відпочинку в Туреччині.

Анастасія Волочкова показала, як займається спортом на килимку. Зірка часто показує своїм передплатникам в Instagram тренування, завдяки якому підтримує себе у формі і не втрачає розтяжки. На нових відео балерина постала на килимку, з валиком і кулею для занять. Красуня показала, як розтягується, а потім зробила кілька разів свої знамениті "вертольоти" ногами, покружляв ними в шпагаті. Крім того, вона покаталася на валику, підстрибувала на кулі і виконала ще багато вправ.

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