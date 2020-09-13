Известная балерина Анастасия Волочкова озадачила неловкими фото, сделанными из салона красоты 

Анастасия очень часто попадает в скандалы из-за своих неоднозначных выходок. Балерина любит не только неуместно оголяться на собственных выступлениях, постоянно делает шпагаты в самых неожиданных местах, показывая лишнее в платье, но еще и "грешит" рекламой". 

В ее профиле в социальной сети Инстаграм постоянно появляются рекламные публикации самых разных товаров. Анастасия рекламирует все: от куллеров для воды, до магазина продуктов. В этот раз под критику в сети попал пост - Стори знаменитости, сделанное в салоне красоты. Выставив напоказ свои ноги с неуместно-ярким маникюром, Волочкова крупно опозорилась. 

«Настя Волочкова🌟 экономная и все делает по бартеру, за рекламу. Поэтому выбирает такие салоны, которые согласны обслуживать забесплатно🥴», - сообщается на странице.

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Вот что написали пользователи: 

«Боже мой!!! Зачем выставлять в таком виде. Даже маленькая нога не смотрится когда тычешь ее всем под нос», «Ну и лыжи у нее», «А еще красит ее домработница Лола 🤦‍♀️,походу Настас на мели», «Ученики в шоке от таких ласт😂🤦‍♀️», «Клоун лол, тут полный абгрейд нужен😂😂😂», «вот это ласты», «Ничего себе у неё ноги😦. И ласты не нужны...», «Ну постоянно тычет нам свои ножища.... И нахваливает себя..... Ты не единственная Настя», - пишут пользователи.

Ранее Анастасия Волочкова удивила сеть, показав кадры репетиции из цирка.

«Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души», - говорится в сообщении.

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Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души!🙏 Это радость и возможность творить в удивительно дружелюбной и необыкновенной атмосфере.🙏 С профессионалами, каждый из которых готов искренне помочь.🐣👍 Вскоре мы представим наш проект.😊 А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового Училища @gutsei.ru за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью!🙏 Педагогам и студентам, помогающим мне осваивать новые шаги и элементы.🐣 Да и просто находиться с вами рядом, разогреваться с вами в уголочке в квадратном манеже, делать мой балетный Экзерсис, ухватившись за брусья, наблюдать за тренировками и элементами мне не подвластными-это большая радость!😊 Дорожу нашей дружбой и душевным теплом.😊 Всегда с трепетом перешагиваю порог вашего творческого храма.🙏 И спасибо моим друзьям из мира циркового искусства Гии @gia_eradze , Эдгарду и Аскольду Запашным @zapashny.ru , Яночке @yanashevchenko25 ! Это так здорово, когда есть настоящие друзья!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Не забыла Волочкова рассказать о том, что она трудолюбивая и люби быть в «творческой ипостаси».

А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового училища за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью», - уточняется в тексте сообщения.

Напомним, что скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах