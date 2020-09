View this post on Instagram

Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души!🙏 Это радость и возможность творить в удивительно дружелюбной и необыкновенной атмосфере.🙏 С профессионалами, каждый из которых готов искренне помочь.🐣👍 Вскоре мы представим наш проект.😊 А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового Училища @gutsei.ru за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью!🙏 Педагогам и студентам, помогающим мне осваивать новые шаги и элементы.🐣 Да и просто находиться с вами рядом, разогреваться с вами в уголочке в квадратном манеже, делать мой балетный Экзерсис, ухватившись за брусья, наблюдать за тренировками и элементами мне не подвластными-это большая радость!😊 Дорожу нашей дружбой и душевным теплом.😊 Всегда с трепетом перешагиваю порог вашего творческого храма.🙏 И спасибо моим друзьям из мира циркового искусства Гии @gia_eradze , Эдгарду и Аскольду Запашным @zapashny.ru , Яночке @yanashevchenko25 ! Это так здорово, когда есть настоящие друзья!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом