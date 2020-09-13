Известная балерина Анастасия Волочкова озадачила неловкими фото, сделанными из салона красоты

Анастасия очень часто попадает в скандалы из-за своих неоднозначных выходок. Балерина любит не только неуместно оголяться на собственных выступлениях, постоянно делает шпагаты в самых неожиданных местах, показывая лишнее в платье, но еще и "грешит" рекламой".

В ее профиле в социальной сети Инстаграм постоянно появляются рекламные публикации самых разных товаров. Анастасия рекламирует все: от куллеров для воды, до магазина продуктов. В этот раз под критику в сети попал пост - Стори знаменитости, сделанное в салоне красоты. Выставив напоказ свои ноги с неуместно-ярким маникюром, Волочкова крупно опозорилась.

«Настя Волочкова🌟 экономная и все делает по бартеру, за рекламу. Поэтому выбирает такие салоны, которые согласны обслуживать забесплатно🥴», - сообщается на странице.

Вот что написали пользователи:

«Боже мой!!! Зачем выставлять в таком виде. Даже маленькая нога не смотрится когда тычешь ее всем под нос», «Ну и лыжи у нее», «А еще красит ее домработница Лола 🤦‍♀️,походу Настас на мели», «Ученики в шоке от таких ласт😂🤦‍♀️», «Клоун лол, тут полный абгрейд нужен😂😂😂», «вот это ласты», «Ничего себе у неё ноги😦. И ласты не нужны...», «Ну постоянно тычет нам свои ножища.... И нахваливает себя..... Ты не единственная Настя», - пишут пользователи.

Ранее Анастасия Волочкова удивила сеть, показав кадры репетиции из цирка.

«Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души», - говорится в сообщении.

Не забыла Волочкова рассказать о том, что она трудолюбивая и люби быть в «творческой ипостаси».

А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового училища за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью», - уточняется в тексте сообщения.

Напомним, что скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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